В Избранное

Севастополь, 24 октября. Полк зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» встанет на дежурство в Севастополе в феврале будущего года. Об этом во вторник заявил командующий 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО Виктор Севостьянов.

По его словам, осуществлять прикрытие полка с неба будет комплекс «Панцирь-С1».

Севостьянов выразил уверенность в том, что с размещением на российском полуострове С-400 эффективность противовоздушной обороны увеличится почти в полтора раза.

Кроме того, в будущем году зенитный ракетный полк в Феодосии получит третий дивизион С-400 , а также комплексы «Панцирь-С1».

Ранее стало известно, что зенитно-ракетные комплексы «Триумф» вытесняют Patriot с рынка вооружений.

По данным американского издания The National Interest, комплексы С-400 «Триумф» являются настолько эффективными, что в полной мере меняют «правила игры» в ближневосточном регионе.