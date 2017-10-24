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Общество
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Политика
Стало известно, когда зенитный полк С-400 заступит на дежурство в Севастополе
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    Стало известно, когда зенитный полк С-400 заступит на дежурство в Севастополе

    12:10  24 Октября 2017
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    Стало известно, когда зенитный полк С-400 заступит на дежурство в Севастополе

    Севастополь, 24 октября. Полк зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» встанет на дежурство в Севастополе в феврале будущего года. Об этом во вторник заявил командующий 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО Виктор Севостьянов. 

    По его словам, осуществлять прикрытие полка с неба будет комплекс «Панцирь-С1».

    Севостьянов выразил уверенность в том, что с размещением на российском полуострове С-400 эффективность противовоздушной обороны увеличится почти в полтора раза.

    Стало известно, когда зенитный полк С-400 заступит на дежурство в Севастополе

    Кроме того, в будущем году зенитный ракетный полк в Феодосии получит третий дивизион С-400 , а также комплексы «Панцирь-С1». 

    Ранее стало известно, что зенитно-ракетные комплексы «Триумф» вытесняют Patriot с рынка вооружений. 

    По данным американского издания The National Interest, комплексы С-400 «Триумф» являются настолько эффективными, что в полной мере меняют «правила игры» в ближневосточном регионе.

    Автор: Дана Балан
    #крым #с-400 #севастополь #триумф #панцирь-с1
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