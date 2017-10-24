Севастополь минувшим летом посетили более 300 тысяч туристов

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Севастополь, 24 октября. Прошлым летом Севастополь посетили 320 тысяч туристов. Об этом во вторник рассказала руководитель Главного управления культуры Ирина Демидова в ходе аппаратного совещания правительства города.

По ее словам, объем туристического потока в общей сложности остался на уровне минувшего года и составил порядка 320 тыс. путешественников.

Однако, отметила она, увеличилась продолжительность пребывания туристов в регионе, а также число туристов, которые путешествовали самостоятельно.

Демидова сообщила, что цены на размещение в гостиницах по сравнению с минувшим годом не увеличились, а это также привлекает туристов.

Она добавила, что одними из самых востребованных мест по традиции остаются музеи военно-патриотической направленности.