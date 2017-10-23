Автомобиль протаранил КамАЗ под Севастополем, есть жертвы

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Севастополь, 23 октября. Автомобиль Opel протаранил КамАЗ под Севастополем, в результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка машины. Об этом в понедельник сообщает региональное управление ГИБДД.

Согласно информации ведомства, водитель Opel, двигаясь со стороны населенного пункта Фруктовое по направлению к Инкерману, протаранил КамАЗ с прицепом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки, в крови которого позже были обнаружены следы алкоголя, получил закрытую черепно-мозговую травму.

Отмечается, что пассажирка автомобиля погибла до приезда скорой помощи.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.