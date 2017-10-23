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Автомобиль протаранил КамАЗ под Севастополем, есть жертвы
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    Автомобиль протаранил КамАЗ под Севастополем, есть жертвы

    11:55  23 Октября 2017
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    Автомобиль протаранил КамАЗ под Севастополем, есть жертвы

    Севастополь, 23 октября. Автомобиль Opel протаранил КамАЗ под Севастополем, в результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка машины. Об этом в понедельник сообщает региональное управление ГИБДД. 

    Согласно информации ведомства, водитель Opel, двигаясь со стороны населенного пункта Фруктовое по направлению к Инкерману, протаранил КамАЗ с прицепом.

    В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки, в крови которого позже были обнаружены следы алкоголя, получил закрытую черепно-мозговую травму. 

    Автомобиль протаранил КамАЗ под Севастополем, есть жертвы

    Отмечается, что пассажирка автомобиля погибла до приезда скорой помощи.

    В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. 

    Автор: Дана Балан
    #дтп #авария #гибдд #севастополь
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