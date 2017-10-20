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Смертельное ДТП в Севастополе: грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе
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    Смертельное ДТП в Севастополе: грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе

    15:03  20 Октября 2017
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    Смертельное ДТП в Севастополе: грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе

    Севастополь, 20 октября. Недалеко от Севастополя грузовой автомобиль наехал на маленьких детей, переходящих дорогу. Как сообщили региональном управлении МВД в пятницу, в результате один ребенок погиб, еще один получил серьезные травмы и был госпитализирован.

    Как стало известно, трагедия случилась сегодня утром в районе села Верхнесадовое. Двое детей 7 и 9 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, попали под колеса автомобиля Renault с прицепом под управлением 43-летнего водителя. Один ребенок погиб на месте, второй доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

    Виновник аварии задержан, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает издание «Свободная пресса».

    Как сообщало агентство URA.RU, ранее на Ямале из-за сильнейшего гололеда слетели с трассы в кювет три автомобиля и перевернулась грузовая фура, кроме того, пассажирский маршрутный автобус врезался в опору ЛЭП.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #севастополь
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