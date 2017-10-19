Юная изобретательница из Севастополя придумала первый в мире тренажер для кошек

В Избранное

Севастополь, 19 октября. Юная жительница из Севастополя Алена Кузнецова придумала первый в мире автоматизированный тренажер для кошек, который поможет животным в борьбе с лишним весом. Видео изобретения девочка опубликовала на своем канале в YouTube.

Данный тренажер состоит из двух кормушек, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. А над ними в пластиковых бутылках находится корм.

Корм автоматически попадает в тарелки, а кошка бегает от одной миски к другой, чтобы добыть еду, передает РИА Новости.

По словам юной изобретательницы, питомец может пробежать свыше двух километров.