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Юная изобретательница из Севастополя придумала первый в мире тренажер для кошек
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    Юная изобретательница из Севастополя придумала первый в мире тренажер для кошек

    14:11  19 Октября 2017
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    Юная изобретательница из Севастополя придумала первый в мире тренажер для кошек

    Севастополь, 19 октября. Юная жительница из Севастополя Алена Кузнецова придумала первый в мире автоматизированный тренажер для кошек, который поможет животным в борьбе с лишним весом. Видео изобретения девочка опубликовала на своем канале в YouTube.

    Данный тренажер состоит из двух кормушек, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. А над ними в пластиковых бутылках находится корм.

    Корм автоматически попадает в тарелки, а кошка бегает от одной миски к другой, чтобы добыть еду, передает РИА Новости.

    По словам юной изобретательницы, питомец может пробежать свыше двух километров.

    «Первый в мире тренажер для кошек с разнесенными автоматическими кормушками — комплекс умных кормушек, который активно борется с ожирением кошек», — рассказала девочка. 

    Автор: Дана Балан
    #кот #технологии #севастополь
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