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Севастопольская полиция задержала извращенца, преследовавшего девочку
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    Севастопольская полиция задержала извращенца, преследовавшего девочку

    13:00  19 Октября 2017
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    Севастопольская полиция задержала извращенца, преследовавшего девочку

    Севастополь, 19 октября. Сотрудники севастопольской полиции задержали извращенца, который, по словам очевидцев, преследовал несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального МВД по Севастополю. 

    Очевидцы увидели извращенца, который направлялся от автобусной остановки за девочкой. К счастью, ребенок успел забежать в подъезд.

    «Он зашел позже в подъезд, разделся и стал ломиться во все квартиры», — рассказали очевидцы, вызвавшие полицию. 

    Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и задержали мужчину. 

    Севастопольская полиция задержала извращенца, преследовавшего девочку

    Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего. 

    Автор: Дана Балан
    #полиция #севастополь #извращенец
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