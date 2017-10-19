Севастопольская полиция задержала извращенца, преследовавшего девочку

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Севастополь, 19 октября. Сотрудники севастопольской полиции задержали извращенца, который, по словам очевидцев, преследовал несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального МВД по Севастополю.

Очевидцы увидели извращенца, который направлялся от автобусной остановки за девочкой. К счастью, ребенок успел забежать в подъезд.

«Он зашел позже в подъезд, разделся и стал ломиться во все квартиры», — рассказали очевидцы, вызвавшие полицию.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и задержали мужчину.

Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.