Жителям Севастополя спишут долги перед украинскими банками

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Севастополь, 18 октября. Севастопольские власти определили порядок списания задолженности жителей города перед украинскими банковскими учреждениями. Соответствующий документ депутаты закса приняли в ходе заседания парламента.

Согласно тексту документа, задолженность, размер которой не превышает 5 миллионов рублей, будет аннулирована.

Частичное погашение большей денежной суммы возможно для тех граждан, кто был уволен из-за сокращения численности или штата работников организации, передает ТАСС.

Отмечается, что данный закон касается жителей Севастополя, в том числе бизнесменов, работающих без создания юридического лица.

Напомним, в июле текущего года российский президент Владимир Путин подписал закон об уточнении правил погашения задолженности крымских и севастопольских заемщиков перед украинскими кредитными учреждениями.