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Жителям Севастополя спишут долги перед украинскими банками
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    Жителям Севастополя спишут долги перед украинскими банками

    10:50  18 Октября 2017
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    Жителям Севастополя спишут долги перед украинскими банками

    Севастополь, 18 октября. Севастопольские власти определили порядок списания задолженности жителей города перед украинскими банковскими учреждениями. Соответствующий документ депутаты закса приняли в ходе заседания парламента. 

    Согласно тексту документа, задолженность, размер которой не превышает 5 миллионов рублей, будет аннулирована.

    Частичное погашение большей денежной суммы возможно для тех граждан, кто был уволен из-за сокращения численности или штата работников организации, передает ТАСС. 

    Жителям Севастополя спишут долги перед украинскими банками

    Отмечается, что данный закон касается жителей Севастополя, в том числе бизнесменов, работающих без создания юридического лица.

    Напомним, в июле текущего года российский президент Владимир Путин подписал закон об уточнении правил погашения задолженности крымских и севастопольских заемщиков перед украинскими кредитными учреждениями. 

    Жителям Севастополя спишут долги перед украинскими банками

    Автор: Дана Балан
    #россия #украина #банки #севастополь #задолженность
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