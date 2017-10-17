Ревнивый севастополец напал с топором на приятеля во время застолья

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Севастополь, 17 октября. Уголовное дело возбуждено против 37-летнего жителя Севастополя, который подозревается в покушении на убийство своего друга. Об этом сообщает управление СК России по городу.

По данным ведомства, в доме, расположенном на улице Апрельской поселка Солнечный, в ходе застолья мужчина три раза ударил топором по голове своего приятеля, приревновав его к своей подруге.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и многочисленные гематомы.

Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.