«Дикарь» из Москвы сорвался с 15-метровой высоты в Севастополе

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Севастополь, 13 октября. Турист из Москвы сорвался с 15-метровой высоты в районе пляжа «Маяк» на мысе Фиолент, сообщили представители центра гражданской защиты Севастополя.

Москвич отдыхал с тремя знакомыми «дикарем» в палаточном лагере на западном склоне мыса Фиолент. В четыре часа утра он отправился в магазин, который находился на шоссе. Однако мужчина забыл взять с собой фонарь. В результате турист заблудился и сорвался с 15-метровой высоты, сообщает «Информационный канал Севастополя» .

К счастью, упавшего туриста заметили прохожие. Они услышали его стоны и вызвали на место спасателей. Мужчину госпитализировали.

Врачи выявили у него перелом ноги, а также повреждения мягких тканей бедра и предплечий. Кроме того, у пострадавшего разбита голова. Однако медики заверили, что его жизни ничего не угрожает.