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Жительница Севастополя пыталась заживо сжечь соседа
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    Жительница Севастополя пыталась заживо сжечь соседа

    7:59  12 Октября 2017
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    Жительница Севастополя пыталась заживо сжечь соседа

    Севастополь, 12 октября. Жительница Севастополя признана виновной в совершении преступления — женщина облила соседа горючей жидкостью и подожгла его. Медики смогли спасти пострадавшего, но мужчина получил 80% ожога тела.

    По данным пресс-службы Следственного управления СК России по Севастополю, суд признал виновной 36-летнюю женщину.

    Стоит отметить, что крымчанка была ранее судима за применение насилия против сотрудников правоохранительных органов.

    Жительница Севастополя пыталась заживо сжечь соседа

    Согласно информации следствия, в июле между пьяной женщиной и ее соседом случился конфликт, в результате которого женщина облила пострадавшего горючей жидкостью и подожгла.

    Пострадавший мужчина был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Автор: Дана Балан
    #суд #полиция #севастополь
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