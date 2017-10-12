Жительница Севастополя пыталась заживо сжечь соседа

В Избранное

Севастополь, 12 октября. Жительница Севастополя признана виновной в совершении преступления — женщина облила соседа горючей жидкостью и подожгла его. Медики смогли спасти пострадавшего, но мужчина получил 80% ожога тела.

По данным пресс-службы Следственного управления СК России по Севастополю, суд признал виновной 36-летнюю женщину.

Стоит отметить, что крымчанка была ранее судима за применение насилия против сотрудников правоохранительных органов.

Согласно информации следствия, в июле между пьяной женщиной и ее соседом случился конфликт, в результате которого женщина облила пострадавшего горючей жидкостью и подожгла.

Пострадавший мужчина был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.