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Севастопольские археологи нашли фрагменты древних амфор у берегов Херсонеса
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    Севастопольские археологи нашли фрагменты древних амфор у берегов Херсонеса

    15:13  11 Октября 2017
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    Севастопольские археологи нашли фрагменты древних амфор у берегов Херсонеса

    Севастополь, 11 октября. Остатки древних амфор VIII–IX веков были найдены на дне Черного моря подводными исследователями заповедника «Херсонес Таврический». 

    По информации агентства «Крыминформ», керамические фрагменты сосудов были найдены в бухте. Также археологам удалось обнаружить куски глиняной обмазки гончарных печей.

    Севастопольские археологи нашли фрагменты древних амфор у берегов Херсонеса

    Как считают специалисты, на берегах бухты ранее было расположено крупное гончарное производство, потому что среди обнаруженных находок было большое количество дефектных и деформированных изделий.

    В настоящее время место, где, скорее всего, работали мастерские, находится под водой.

    Данные артефакты помогут экспертам получить данные об активности процесса выхода моря на берег Херсонеса.

    Автор: Дана Балан
    #археологи #севастополь #артефакты #амфоры
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