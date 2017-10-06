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Общество
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Политика
Власти Крыма рассказали о впечатлениях норвежцев, посетивших полуостров
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    Власти Крыма рассказали о впечатлениях норвежцев, посетивших полуостров

    14:39  6 Октября 2017
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    Власти Крыма рассказали о впечатлениях норвежцев, посетивших полуостров

    Симферополь, 6 октября. Члены делегации Норвегии получили самые положительные впечатления от визита на полуостров. С таким заявлением выступил в пятницу заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям  Юрий Гемпель.

    «Делегации оказана теплая встреча. Первые впечатления от Крыма у них самые положительные, даже скажем, сверх того. Все идет пока только в позитиве», — отметил он.

    Власти Крыма рассказали о впечатлениях норвежцев, посетивших полуостров

    Как сообщает РИА Новости, это первый визит делегации из Норвегии в Крым после присоединения полуострова к России. Делегация, в состав которой вошли 11 политиков и бизнесменов из Норвегии и два депутата из Германии, пробудет в Крыму с 5 по 12 октября. Первым делом иностранные гости посетят расположенный в поселке Гурзуф на южном берегу Крыма детский лагерь отдыха «Артек», который был визитной карточкой советского пионерского движения. Затем делегаты посмотрят Республиканскую детскую больницу, а также встретятся с руководством парламента и правительства Крыма.

    Автор: Геннадий Плющев
    #норвегия #крым #визит #делегация
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