Правоохранители следят за строительством развязки у Керченского моста

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Севастополь, 5 октября. Сотрудники правоохранительных органов контролируют строительство дорожной развязки, которая должна связать Керченский мост, Керчь и трассу «Таврида».

Сообщается, что правоохранители присутствуют при бетонировании каждой опоры, отслеживая, чтобы в раствор не были заложены опасные устройства.

Отмечается, что строительство продвигается активными темпами, работы по сооружению автоподходов ведутся одновременно по всей длине трассы.

Добавим, что большая часть колонн будущей эстакады уже находится на завершающей стадии.

Ранее Газета.ру сообщала, что строители уложили первые 600 метров верхнего слоя асфальта на пилотном участке моста через Керченский пролив.