Фермеры Крыма готовы решить проблему импортозамещения саженцев плодовых деревьев

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Севастополь, 5 октября. Крымские фермеры готовы заменить импортные саженцы плодовых деревьев на продукты местной селекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Крым.

Как отметил министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин, крымские садоводы уже ориентированы на выращивание собственного посадочного материала.

«Мы понимаем, что в этом вопросе нам необходима независимость от зарубежных партнеров», – приводит его слова «Газета.ru»

Он подчеркнул, что уже к 2020 году местные предприятия, выращивающие многолетние насаждения, смогут производить более 4 миллионов саженцев в год. Этот показатель должен будет полностью обеспечить потребность Крыма.