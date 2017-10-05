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Фермеры Крыма готовы решить проблему импортозамещения саженцев плодовых деревьев
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    Фермеры Крыма готовы решить проблему импортозамещения саженцев плодовых деревьев

    1:42  5 Октября 2017
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    Фермеры Крыма готовы решить проблему импортозамещения саженцев плодовых деревьев

    Севастополь, 5 октября. Крымские фермеры готовы заменить импортные саженцы плодовых деревьев на продукты местной селекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Крым.

    Как отметил министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин, крымские садоводы уже ориентированы на выращивание собственного посадочного материала.

    «Мы понимаем, что в этом вопросе нам необходима независимость от зарубежных партнеров», – приводит его слова «Газета.ru»

    Он подчеркнул, что уже к 2020 году местные предприятия, выращивающие многолетние насаждения, смогут производить более 4 миллионов саженцев в год. Этот показатель должен будет полностью обеспечить потребность Крыма.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #крым #фермеры #саженцы
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