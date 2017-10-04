Спасатели МЧС будут участвовать в воспитании детей из приюта в Севастополе

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Севастополь, 4 октября. Главное управление МЧС по Севастополю подписало соглашения о сотрудничестве с социальным приютом для детей и музеем героической обороны города, сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители МЧС РФ в Севастополе подписали соглашения о сотрудничестве с детским приютом, уполномоченным по правам ребенка, а также музеем героической обороны и освобождения города.

Спасатели МЧС будут принимать участие с мероприятиях, которые организованы приютом и связаны с воспитательной деятельностью.