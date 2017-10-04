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Общество
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Общество
Спасатели МЧС будут участвовать в воспитании детей из приюта в Севастополе
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    Спасатели МЧС будут участвовать в воспитании детей из приюта в Севастополе

    21:17  4 Октября 2017
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    Спасатели МЧС будут участвовать в воспитании детей из приюта в Севастополе

    Севастополь, 4 октября. Главное управление МЧС по Севастополю подписало соглашения о сотрудничестве с социальным приютом для детей и музеем героической обороны города, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Представители МЧС РФ в Севастополе подписали соглашения о сотрудничестве с детским приютом, уполномоченным по правам ребенка, а также музеем героической обороны и освобождения города.

    Спасатели МЧС будут принимать участие с мероприятиях, которые организованы приютом и связаны с воспитательной деятельностью.

    Спасатели МЧС будут участвовать в воспитании детей из приюта в Севастополе

    «Еще одно соглашение, подписанное сегодня Сергеем Клименко (начальником главка. — Прим. ФАН), направлено на сотрудничество с государственным музеем героической обороны и освобождения Севастополя, — рассказали представители ведомства. — Основная задача — взаимодействовать в мероприятиях, направленных на повышение внимания общества к отечественной истории, изучению военно-исторического прошлого России, а также объединения сил по патриотическому воспитания молодого поколения, в том числе и популяризации службы МЧС России».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #мчс #севастополь #музей #приют
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