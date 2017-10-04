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Между портами Крыма и Севастополем могут наладить постоянное катерное сообщение
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    Между портами Крыма и Севастополем могут наладить постоянное катерное сообщение

    13:23  4 Октября 2017
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    Между портами Крыма и Севастополем могут наладить постоянное катерное сообщение

    Севастополь, 4 октября. В рамках межрегионального сотрудничества Крыма и Севастополя было предложено реализовать проект постоянного катерного сообщения.

    Данная инициатива была выдвинута на заседании Крымского морского совета гендиректором Севастопольского морского порта Сергеем Емельяновым. Согласно его видению, проект должен стать комплексным и включить в себя услуги проживания, питания и экскурсий.

    Емельянов предложил два тестовых маршрута: Севастополь – Ялта и Севастополь – Саки – Евпатория. Как сообщает Новый Севастополь, он также отметил, что на первых этапах планирования проекта главной задачей является определение частоты маршрутов и объема потенциального пассажиропотока.

    В ответ на идею гендиректора ГПУ «Севастопольский морской порт» вице-губернатор Владимир Базаров предложил Морской коллегии Крыма разработать «дорожную карту» реализации тестового проекта с учетом его экономической оценки. Рассмотрение предложения Базарова и экономические расчеты было решено вынести на следующее заседание.  

    Автор: Милана Палей
    #крым #экономика #севастополь #туризм #емельянов #базаров
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