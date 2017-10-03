Власти Севастополя отремонтируют 17 дорог за 1,2 млрд рублей

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Севастополь, 3 октября. Власти Севастополя намерены направить 1,2 млрд рублей на капремонт 17 дорог в 2017 году. Об этом сообщает директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Предполагается, что 490 млн рублей будет направлено из бюджета, 300 — из внебюджетных транфсертов, еще 800 будет предоставлено городу по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

Эти средства пойдут на ремонт 17,3 км дорог. Кроме того, планируется завершить ремонт шести объектов в этом году и трех объектов — в следующем, пишет «Свободная пресса».