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Власти Севастополя отремонтируют 17 дорог за 1,2 млрд рублей
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    Власти Севастополя отремонтируют 17 дорог за 1,2 млрд рублей

    16:32  3 Октября 2017
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    Власти Севастополя отремонтируют 17 дорог за 1,2 млрд рублей

    Севастополь, 3 октября. Власти Севастополя намерены направить 1,2 млрд рублей на капремонт 17 дорог в 2017 году. Об этом сообщает директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

    Предполагается, что 490 млн рублей будет направлено из бюджета, 300 — из внебюджетных транфсертов, еще 800 будет предоставлено городу по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

    Власти Севастополя отремонтируют 17 дорог за 1,2 млрд рублей

    Эти средства пойдут на ремонт 17,3 км дорог. Кроме того,  планируется  завершить ремонт шести объектов в этом году и трех объектов — в следующем, пишет «Свободная пресса».

    Автор: Геннадий Плющев
    #дороги #севастополь #ремонт
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