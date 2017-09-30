Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Технологии
Спрос на iPhone 8 оказался не выше, чем на предыдущую модель
Общество
Звезда фильма «Такси» прилетел в Крым, не испугавшись санкций
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Звезда фильма «Такси» прилетел в Крым, не испугавшись санкций

    14:54  30 Сентября 2017
    37

    Звезда фильма «Такси» прилетел в Крым, не испугавшись санкций

    Севастополь, 30 сентября. Актер Сами Насери, звезда фильма «Такси», прилетел в Крым. Он примет участие в третьем Международном миротворческом кинофестивале «Я люблю мир». Мероприятие стартует в Ялте 1 октября.

    В Крым Насери и его друг, певец из Франции Мурад Бурави, прилетели обычным рейсом из Москвы, сообщает РИА Новости.  Почетных гостей встречали поклонники и журналисты. Актер заявил, что не боится никаких санкций и очень любит Россию. На выезде из аэропорта Насери ждали местные таксисты. Они попросили звезду оставить автограф на капоте одной из машин. 

    Программа прибывания Насери в Крыму будет весьма насыщенная. Он не только примет участие в работе кинофестиваля, но и наградит крымских таксистов. 

    Автор: Алексей Громов
    #россия #крым #такси #насери
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105589

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29647

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43591

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24324

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9240
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Правительство планирует продлить заморозку накопительных пенсий в России

        Правительство планирует продлить заморозку накопительных пенсий в России

        13:05   30 Сентября 2017
        210
        Минобороны РФ опровергло заявления главы Генштаба ВСУ об учениях «Запад-2017»

        Минобороны РФ опровергло заявления главы Генштаба ВСУ об учениях «Запад-2017»

        12:39   30 Сентября 2017
        76
        Ассанж объявил о начале первой мировой интернет-войны в Каталонии

        Ассанж объявил о начале первой мировой интернет-войны в Каталонии

        11:21   30 Сентября 2017
        276
        Сирия после двух лет операции России в Сирии: 10 главных событий сирийского конфликта

        Сирия после двух лет операции России в Сирии: 10 главных событий сирийского конфликта

        8:00   30 Сентября 2017
        800