Звезда фильма «Такси» прилетел в Крым, не испугавшись санкций

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Севастополь, 30 сентября. Актер Сами Насери, звезда фильма «Такси», прилетел в Крым. Он примет участие в третьем Международном миротворческом кинофестивале «Я люблю мир». Мероприятие стартует в Ялте 1 октября.

В Крым Насери и его друг, певец из Франции Мурад Бурави, прилетели обычным рейсом из Москвы, сообщает РИА Новости. Почетных гостей встречали поклонники и журналисты. Актер заявил, что не боится никаких санкций и очень любит Россию. На выезде из аэропорта Насери ждали местные таксисты. Они попросили звезду оставить автограф на капоте одной из машин.

Программа прибывания Насери в Крыму будет весьма насыщенная. Он не только примет участие в работе кинофестиваля, но и наградит крымских таксистов.