Губернатор Севастополя рассказал о создании собственного бренда города

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Севастополь, 29 сентября. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал о подготовке собственного бренда города, в его основу ляжет формула «возвращение к себе».

«Мы при разработке бренда города определили формулу «возращение к себе», что подразумевает возвращение к своим истокам», — сообщил он в интервью РИА Новости.

При этом Овсянников уточнил, что проект готов, однако публично эта тема пока не обсуждалась. По мнению губернатора, в Севастополе все пропитано уважением к стране, ее великому прошлому, победам и подвигам предков.

Кроме того, Овсянников рассказал, что город станет белоснежным и цветущим, а время, когда власти согласовывали строительство безвкусных проектов, прошло.