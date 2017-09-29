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Новости Сирии
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Губернатор Севастополя рассказал о создании собственного бренда города
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    Губернатор Севастополя рассказал о создании собственного бренда города

    12:27  29 Сентября 2017
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    Губернатор Севастополя рассказал о создании собственного бренда города

    Севастополь, 29 сентября. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал о подготовке собственного бренда города, в его основу ляжет формула «возвращение к себе».

    «Мы при разработке бренда города определили формулу «возращение к себе», что подразумевает возвращение к своим истокам», — сообщил он в интервью РИА Новости.

    При этом Овсянников уточнил, что проект готов, однако публично эта тема пока не обсуждалась. По мнению губернатора, в Севастополе все пропитано уважением к стране, ее великому прошлому, победам и подвигам предков. 

    Кроме того, Овсянников рассказал, что город станет белоснежным и цветущим, а время, когда власти согласовывали строительство безвкусных проектов, прошло.

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #севастополь #бренд
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