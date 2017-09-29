В Избранное

Севастополь, 29 сентября. Госдума на пять дней перенесла дату начала обороны Севастополя в период Великой Отечественной войны.

Как следует из текста документа, дата устанавливается не 5 ноября 1941 года, а 30 октября 1941 года.

Перенос был сделан ради определения участников обороны Севастополя и начисления им пенсий на льготных условиях.

По словам замминистра обороны Николая Панкова, архивные документы, а также научные исследования подтверждают, что началом обороны Севастополя является именно 30 октября 1941 года. Таким образом, закон восстанавливает историческую объективность и историческую справедливость в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, пишет «Парламентская газета».