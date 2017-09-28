Картина юной художницы из Севастополя пополнила коллекцию Медведева

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Севастополь, 28 сентября. Картина юной жительницы Севастополя Алисы Егорочкиной была передана в личную коллекцию премьер-министра России Дмитрия Медведева.

По информации ИА SevastopolMedia, работа девочки под названием «Бурное море-2» выполнена масляными красками.

Напомним, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников по поручению главы правительства РФ вручил юной художнице авторскую книгу, а девочка презентовала Медведеву одну из картин своей коллекции.

Картины семилетней Алисы постоянно участвуют в конкурсах. Два года назад девочка стала лауреатом регионального этапа всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».