Картина юной художницы из Севастополя пополнила коллекцию Медведева
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Севастополь, 28 сентября. Картина юной жительницы Севастополя Алисы Егорочкиной была передана в личную коллекцию премьер-министра России Дмитрия Медведева.
По информации ИА SevastopolMedia, работа девочки под названием «Бурное море-2» выполнена масляными красками.
Напомним, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников по поручению главы правительства РФ вручил юной художнице авторскую книгу, а девочка презентовала Медведеву одну из картин своей коллекции.
Картины семилетней Алисы постоянно участвуют в конкурсах. Два года назад девочка стала лауреатом регионального этапа всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».