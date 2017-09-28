Музеи Севастополя минувшим летом посетило более 1 млн туристов

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Севастополь, 28 сентября. Севастопольские музеи прошедшим летом посетили более 1 млн туристов. Одними из самых востребованных мест среди путешественников были военно-патриотические музеи.

Отмечается, что туристы активно посещали музей-заповедник «Херсонес Таврический», а также Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя, пишет ИА SevastopolMedia.

По данным издания, город Адлер стал самым популярным направлением минувшим летом. Согласно информации Ассоциации туристических операторов России (АТОР), именно в Адлере предпочли отдохнуть 40% от общего туристического потока.

Также огромным спросом пользовались Анапа и Геленджик.