Фестиваль сбора урожая и виноделия пройдет в эти выходные в Севастополе
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Севастополь, 27 сентября. В грядущую субботу на виноградниках в Балаклаве стартует фестиваль сбора урожая и виноделия WineFest. Об этом в среду сообщает пресс-служба севастопольского правительства.
По данным пресс-службы, фестиваль продлится до 1 октября.
Отмечается, что мероприятие проводится во второй раз. Главная задача фестиваля — поддержка виноделов Крыма и Севастополя, а также популяризация туризма.
На протяжении двух дней для горожан и гостей города будет организована развлекательная программа с мастер-классами, боями-реконструкциями, анимационной зоной для детей и мини-зоопарком.
Напомним, фестиваль WineFest проводится при поддержке севастопольских властей.