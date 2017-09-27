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Фестиваль сбора урожая и виноделия пройдет в эти выходные в Севастополе
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    Фестиваль сбора урожая и виноделия пройдет в эти выходные в Севастополе

    12:38  27 Сентября 2017
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    Фестиваль сбора урожая и виноделия пройдет в эти выходные в Севастополе

    Севастополь, 27 сентября. В грядущую субботу на виноградниках в Балаклаве стартует фестиваль сбора урожая и виноделия WineFest. Об этом в среду сообщает пресс-служба севастопольского правительства. 

    По данным пресс-службы, фестиваль продлится до 1 октября. 

    Отмечается, что мероприятие проводится во второй раз. Главная задача фестиваля — поддержка виноделов Крыма и Севастополя, а также популяризация туризма. 

    Фестиваль сбора урожая и виноделия пройдет в эти выходные в Севастополе

    На протяжении двух дней для горожан и гостей города будет организована развлекательная программа с мастер-классами, боями-реконструкциями, анимационной зоной для детей и мини-зоопарком.

    Напомним, фестиваль WineFest проводится при поддержке севастопольских властей. 

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    Автор: Дана Балан
    #севастополь #фестиваль
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