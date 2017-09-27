Жители Севастополя первыми в России увидели фильм «Крым»

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Севастополь, 27 сентября. Жители Севастополя и Симферополя первыми в России смогли посмотреть кинокартину Алексея Пиманова «Крым», которая посвящена событиям 2014 года.

По словам главного героя фильма Романа Курцына, для актеров и режиссеров очень важно, чтобы жители Крыма первыми оценили ленту, поскольку их реакция очень важна для всей съемочной группы.

«Они были такие вдохновленные, и мы заряжались их энергией, поэтому в кино их будет очень много», — отметил актер.

Напомним, художественный фильм «Крым» — это первая лента в российском кино, посвященная событиям марта 2014 года. В фильме переплетаются любовная и историческая линии.