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Происшествия
Обругавший матом севастопольскую школьницу учитель заплатит 18 тыс. рублей
Происшествия
Обругавший матом севастопольскую школьницу учитель заплатит 18 тыс. рублей
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    Обругавший матом севастопольскую школьницу учитель заплатит 18 тыс. рублей

    7:27  26 Сентября 2017
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    Обругавший матом севастопольскую школьницу учитель заплатит 18 тыс. рублей

    Севастополь, 26 сентября. Прокуратура Балаклавского района провела проверку после заявления жительницы Севастополя об оскорблении чести и достоинства ее несовершеннолетнего ребенка. 

    Как отметила пресс-служба севастопольской прокуратуры, в одном из школьных учреждений района бывший педагог во время урока в присутствии других детей позволил себе нецензурные выражения в адрес ученицы.

    В отношении учителя было возбуждено дело об административном правонарушении.

    В результате суд принял решение оштрафовать учителя на 18 тыс. рублей. 

    Мужчина не согласился с вердиктом суда и намерен его обжаловать.

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    Автор: Дана Балан
    #суд #севастополь #учитель
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