Обругавший матом севастопольскую школьницу учитель заплатит 18 тыс. рублей

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Севастополь, 26 сентября. Прокуратура Балаклавского района провела проверку после заявления жительницы Севастополя об оскорблении чести и достоинства ее несовершеннолетнего ребенка.

Как отметила пресс-служба севастопольской прокуратуры, в одном из школьных учреждений района бывший педагог во время урока в присутствии других детей позволил себе нецензурные выражения в адрес ученицы.

В отношении учителя было возбуждено дело об административном правонарушении.

В результате суд принял решение оштрафовать учителя на 18 тыс. рублей.

Мужчина не согласился с вердиктом суда и намерен его обжаловать.