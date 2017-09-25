Водитель BMW погиб, сорвавшись с обрыва в Севастополе 

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Севастополь, 25 сентября. Автомобиль BMW сорвался с обрыва на мысе Фиолент в Севастополе, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки погиб на месте.

По словам очевидцев, 23-летний водитель легковой машины перепутал передачи, в результате вместо тормоза нажал на педаль газа. Как отметили свидетели трагического случая, автомобиль задом скатился с обрыва и рухнул в пропасть, сообщает ФедералПресс.

На место прибыли экстренные службы, в том числе медики, которые, к сожалению, смогли лишь констатировать смерть мужчины.

Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Согласно статистическим данным, склоны мыса Фиолент являются самыми опасными местами для водителей.