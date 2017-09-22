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Ларьки сносят в центре Севастополя
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    Ларьки сносят в центре Севастополя

    17:59  22 Сентября 2017
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    Ларьки сносят в центре Севастополя

    Севастополь, 22 сентября. Власти Севастополя запустили зачистку центра города от ларьков, сообщили представители пресс-службы правительства города.

    «Для предпринимателей, у кого есть правоустанавливающие документы на ведение торговли в данных местах, предусмотрена возможность предоставления компенсационных мест», — обратили внимание в администрации.

    Снос ларьков проходит в рамках борьбы в городе с незаконными постройками. Отмечается, что документы оказались только у 20 бизнесменов.

    Ларьки сносят в центре Севастополя

    Как уточнили в правительстве, первым делом будут зачищены центр города, площади 50-летия СССР и Захарова, а также набережная Назукина в Балаклаве. 

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #севастополь #снос #ларьки
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