Ларьки сносят в центре Севастополя

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Севастополь, 22 сентября. Власти Севастополя запустили зачистку центра города от ларьков, сообщили представители пресс-службы правительства города.

«Для предпринимателей, у кого есть правоустанавливающие документы на ведение торговли в данных местах, предусмотрена возможность предоставления компенсационных мест», — обратили внимание в администрации.

Снос ларьков проходит в рамках борьбы в городе с незаконными постройками. Отмечается, что документы оказались только у 20 бизнесменов.

Как уточнили в правительстве, первым делом будут зачищены центр города, площади 50-летия СССР и Захарова, а также набережная Назукина в Балаклаве.