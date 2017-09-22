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Лабораторию по изучению жидкостного дыхания открыли в Севастополе
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    Лабораторию по изучению жидкостного дыхания открыли в Севастополе

    13:29  22 Сентября 2017
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    Лабораторию по изучению жидкостного дыхания открыли в Севастополе

    Москва, 22 сентября. В Севастопольском государственном университете открылась лаборатория по изучению технологии жидкостного дыхания, сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

    Жидкостное дыхание представляет собой вентиляцию легких не воздухом, а насыщенным кислородом жидким препаратом. Это может быть необходимо при лечении различных заболеваний и поражений легких.

    Лабораторию по изучению жидкостного дыхания открыли в Севастополе

    «На базе Севастопольского государственного университета в рамках проекта ФПИ по разработке технологии жидкостного дыхания в пятницу открылась лаборатория «Экспериментальные системы жизнеобеспечения биологических объектов», — заметили в фонде.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #севастополь #лаборатория #жидкостное дыхание
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