Госдума России уточнит дату начала обороны Севастополя

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Москва, 22 сентября. Законопроект, который уточняет дату начала обороны Севастополя во время Великой Отечественной войны, приняли во втором чтении в Государственной думе.

Как отмечается в документе, оборона города во время Великой Отечественной войны началась не 5 ноября, а 30 октября 1941 года. Законопроект был принят во втором чтении в Государственной думе.

Подчеркивается, что это необходимо для определения лиц, которые участвовали в обороне Севастополя. Эти данные засчитываются в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для лиц, принимавших участие в боевых действиях по защите страны.

Накануне депутаты Госдумы Евгений Марченко и Анатолий Тихомиров предложили вернуть полицейским право штрафовать россиян за шум в ночное время, передает Ura.Ru.