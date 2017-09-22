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Общество
Генерал-майор Кулик стал новым главой нижегородской полиции
Россия
Госдума России уточнит дату начала обороны Севастополя
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    Госдума России уточнит дату начала обороны Севастополя

    13:48  22 Сентября 2017
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    Госдума России меняет дату начала обороны Севастополя в 1941 году

    Москва, 22 сентября. Законопроект, который уточняет дату начала обороны Севастополя во время Великой Отечественной войны, приняли во втором чтении в Государственной думе.

    Как отмечается в документе, оборона города во время Великой Отечественной войны началась не 5 ноября, а 30 октября 1941 года. Законопроект был принят во втором чтении в Государственной думе.

    Подчеркивается, что это необходимо для определения лиц, которые участвовали в обороне Севастополя. Эти данные засчитываются в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для лиц, принимавших участие в боевых действиях по защите страны.

    Госдума России меняет дату начала обороны Севастополя в 1941 году

    Накануне депутаты Госдумы Евгений Марченко и Анатолий Тихомиров предложили вернуть полицейским право штрафовать россиян за шум в ночное время, передает Ura.Ru.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #госдума #дата #оборона севастополя
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