Байкер на огромной скорости сбил на «зебре» бабушку с внуком в Севастополе

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Севастополь, 22 сентября. Байкер в Севастополе поздно заметил переходящих дорогу в положенном месте бабушку и внука и сбил их, сообщили в правоохранительных органах города.

Инцидент произошел накануне вечером. Бабушка долго не решалась перейти дорогу, ожидая снижения потока машин у «зебры».

Когда они вступили на пешеходных переход с мальчиком, на горизонте появился мотоцикл, которые ехал с огромной скоростью. Байкер поздно заметил пешеходов и сбил их. Людей отбросило на несколько метров.

Несмотря на то, что мотоциклист получил травму ноги, он первым делом бросился на помощь к другим пострадавшим. Известно, что у мальчика рваная рана головы. Бабушка, по словам очевидцев, смогла самостоятельно подняться на ноги.