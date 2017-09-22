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Байкер на огромной скорости сбил на «зебре» бабушку с внуком в Севастополе
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    Байкер на огромной скорости сбил на «зебре» бабушку с внуком в Севастополе

    10:42  22 Сентября 2017
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    Байкер на огромной скорости сбил на «зебре» бабушку с внуком в Севастополе

    Севастополь, 22 сентября. Байкер в Севастополе поздно заметил переходящих дорогу в положенном месте бабушку и внука и сбил их, сообщили в правоохранительных органах города.

    Инцидент произошел накануне вечером. Бабушка долго не решалась перейти дорогу, ожидая снижения потока машин у «зебры».

    Когда они вступили на пешеходных переход с мальчиком, на горизонте появился мотоцикл, которые ехал с огромной скоростью. Байкер поздно заметил пешеходов и сбил их. Людей отбросило на несколько метров.

    Байкер на огромной скорости сбил на «зебре» бабушку с внуком в Севастополе

    Несмотря на то, что мотоциклист получил травму ноги, он первым делом бросился на помощь к другим пострадавшим. Известно, что у мальчика рваная рана головы. Бабушка, по словам очевидцев, смогла самостоятельно подняться на ноги.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #дтп #севастополь #бабушка #байкер #внук
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