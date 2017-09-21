Audi протаранила бетонную стену в Севастополе

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Севастополь, 21 сентября. В минувшую среду легковой автомобиль Audi врезался в бетонную стену в поселке Кача в Нахимовском районе Севастополя. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

В настоящее время обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия не известны. По словам очевидцев, к счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Напомним, в минувший вторник в Севастополе машина выехала с проезжей части и перевернулась.