Путин утвердил перечень поручений по развитию туристической сферы Севастополя

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Севастополь, 21 сентября. Лидер Российской Федерации Владимир Путин одобрил список поручений по развитию туристической сферы Севастополя, в который также вошло создание туристического информационного портала.

Инициатива принадлежит специалисту корпорации развития Севастополя Юрию Белоусову. Отмечается, что на портале будет содержаться информация о заповедниках и охраняемых природных территориях в России.

По словам Белоусова, на сегодняшний день готов проект «Национальная туристическая инициатива» на федеральном уровне, передает телеканал «360».

Как отметил эксперт Александр Железняк, корпорация по развитию Севастополя намерена взять на себя часть работ по созданию туристического портала с описанием маршрутов и прочей полезной информацией.