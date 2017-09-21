Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Водитель иномарки сбил девочку и скрылся с места ДТП в Подмосковье
Политика
Путин утвердил перечень поручений по развитию туристической сферы Севастополя
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин утвердил перечень поручений по развитию туристической сферы Севастополя

    9:52  21 Сентября 2017
    40

    Путин утвердил перечень поручений по развитию туристической сферы Севастополя

    Севастополь, 21 сентября. Лидер Российской Федерации Владимир Путин одобрил список поручений по развитию туристической сферы Севастополя, в который также вошло создание туристического информационного портала. 

    Инициатива принадлежит специалисту корпорации развития Севастополя Юрию Белоусову. Отмечается, что на портале будет содержаться информация о заповедниках и охраняемых природных территориях в России.

    По словам Белоусова, на сегодняшний день готов проект «Национальная туристическая инициатива» на федеральном уровне, передает телеканал «360».

    Путин утвердил перечень поручений по развитию туристической сферы Севастополя

    Как отметил эксперт Александр Железняк, корпорация по развитию Севастополя намерена взять на себя часть работ по созданию туристического портала с описанием маршрутов и прочей полезной информацией. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #севастополь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 28936

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41554

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20352

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8178

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7748
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        2537
        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        9:47   21 Сентября 2017
        72
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        23:07   20 Сентября 2017
        25833
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        26055