Путин поручил проработать проект тоннеля под Севастопольской бухтой

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Севастополь, 21 сентября. Российский лидер Владимир Путин поручил новому губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову проработать идею строительства тоннеля под рейдом. Об этом президент РФ заявил на заседании с новыми главами регионов.

Новый глава Севастополя доложил Путину, что строительство тоннеля позволило бы разгрузить центр Севастополя, а водители смогли бы без пробок добираться из одной части города в другую.

Отмечается, что на строительство тоннеля необходимо 5 млрд рублей.

Овсянников в ходе беседы с Путиным отметил, что строительство объездной дороги не сможет искоренить проблему, поскольку в этом случае автомобилистам придется тратить примерно 60 минут на дорогу.

Путину идея понравилась, после чего он поручил проработать этот вопрос.