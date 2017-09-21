Путин поручил проработать проект тоннеля под Севастопольской бухтой
Севастополь, 21 сентября. Российский лидер Владимир Путин поручил новому губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову проработать идею строительства тоннеля под рейдом. Об этом президент РФ заявил на заседании с новыми главами регионов.
Новый глава Севастополя доложил Путину, что строительство тоннеля позволило бы разгрузить центр Севастополя, а водители смогли бы без пробок добираться из одной части города в другую.
Отмечается, что на строительство тоннеля необходимо 5 млрд рублей.
Овсянников в ходе беседы с Путиным отметил, что строительство объездной дороги не сможет искоренить проблему, поскольку в этом случае автомобилистам придется тратить примерно 60 минут на дорогу.
Путину идея понравилась, после чего он поручил проработать этот вопрос.