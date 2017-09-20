Педофила-рецидивиста будут судить в Севастополе

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Севастополь, 20 сентября. Севастопольские следователи завершили расследование уголовного дела против местного жителя, которого обвиняют в сексуальном насилии и развратных действиях в отношении детей. Об этом сообщает управление СК России по городу.

По данным ведомства, прошедшей весной 46-летний подозреваемый встретил на улице мальчика 2002 года рождения и обманом заманил его в свою квартиру.

В помещении злоумышленник, угрожая расправой, заставил подростка снять одежду, после чего стал фотографировать его на свой телефон, а затем совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Кроме того, следствие установило, что в июне этого года он вывез двух несовершеннолетних девочек в неизвестное место, где совершил в отношении них развратные действия.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.