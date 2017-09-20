Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Освобождение Ракки от ИГ может произойти в ближайшее время — эксперты
Происшествия
Педофила-рецидивиста будут судить в Севастополе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Педофила-рецидивиста будут судить в Севастополе

    11:12  20 Сентября 2017
    33

    Педофила-рецидивиста будут судить в Севастополе

    Севастополь, 20 сентября. Севастопольские следователи завершили расследование уголовного дела против местного жителя, которого обвиняют в сексуальном насилии и развратных действиях в отношении детей. Об этом сообщает управление СК России по городу. 

    По данным ведомства, прошедшей весной 46-летний подозреваемый встретил на улице мальчика 2002 года рождения и обманом заманил его в свою квартиру.

    В помещении злоумышленник, угрожая расправой, заставил подростка снять одежду, после чего стал фотографировать его на свой телефон, а затем совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.

    Кроме того, следствие установило, что в июне этого года он вывез двух несовершеннолетних девочек в неизвестное место, где совершил в отношении них развратные действия. 

    В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. 

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #педофил #севастополь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21280

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41237

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19878

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8077

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7374
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        36
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        1546
        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        Лавров напомнил Тиллерсону, что США находятся в Сирии без приглашения властей

        5:52   20 Сентября 2017
        959
        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        17:17   19 Сентября 2017
        53174