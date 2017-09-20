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Предприимчивый мужчина продал 16 чужих лошадей в Севастополе
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    Предприимчивый мужчина продал 16 чужих лошадей в Севастополе

    9:59  20 Сентября 2017
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    Предприимчивый мужчина продал 16 чужих лошадей в Севастополе

    Севастополь, 20 сентября. Жителю села Россошанка, расположенного в Балаклавском районе Севастополя, поручили присмотреть за лошадьми, но предприимчивый мужчина решил продать животных. Об этом в среду сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда. 

    По имеющимся данным, мужчина подрабатывал тем, что присматривал за животными пятерых владельцев. В какой-то момент он решил продать 16 коней за 1,5 млн рублей, но при этом продолжал получать плату за «присмотр». 

    Предприимчивый мужчина продал 16 чужих лошадей в Севастополе

    Вскоре обман раскрылся, тогда в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

    «Смягчающим обстоятельством является принятие мер для добровольного возмещения материального ущерба – для этих целей осужденный продал свой земельный участок», — отметили в пресс-службе. 

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    Автор: Дана Балан
    #севастополь #лошади
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