Предприимчивый мужчина продал 16 чужих лошадей в Севастополе

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Севастополь, 20 сентября. Жителю села Россошанка, расположенного в Балаклавском районе Севастополя, поручили присмотреть за лошадьми, но предприимчивый мужчина решил продать животных. Об этом в среду сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда.

По имеющимся данным, мужчина подрабатывал тем, что присматривал за животными пятерых владельцев. В какой-то момент он решил продать 16 коней за 1,5 млн рублей, но при этом продолжал получать плату за «присмотр».

Вскоре обман раскрылся, тогда в отношении мужчины возбудили уголовное дело.