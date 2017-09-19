Спикер закса Севастополя обещает посмотреть «Матильду»: Надо понять, из-за чего сыр-бор

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Севастополь, 19 сентября. Председатель закса Севастополя Екатерина Алтабаева сообщила, что планирует посмотреть киноленту Алексея Учителя «Матильда», чтобы понять причину разгоревшегося скандала.

По ее словам, она не может оценить картину, поскольку пока ее не смотрела, передает РИА Новости.

«Я не могу высказывать свою точку зрения по поводу творения художника, в данном случае фильма режиссера Учителя, который я не видела», — отметила она, добавив, что странно давать какие-то оценки преждевременно.

Алтабаева также подчеркнула, что необходимо понять, из-за чего «произошел этот сыр-бор».