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Названы фамилии будущих вице-губернаторов Севастополя
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    Названы фамилии будущих вице-губернаторов Севастополя

    11:20  19 Сентября 2017
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    Названы фамилии будущих вице-губернаторов Севастополя

    Севастополь, 19 сентября. Во вторник в ходе пленарного заседания закс Севастополя рассмотрит пять кандидатур на должность вице-губернаторов. 

    По информации пресс-службы парламента, кандидатами на должность вице-губернаторов Севастополя являются Владимир Базаров, Вячеслав Гладков, Юрий Кривов, Илья Пономарев и Алсу Гайнутдинова. 

    Все кандидаты выступили со своими докладами и материалами о том, как они смогли улучшить жизнь города за минувший год, сообщает ФедералПресс.

    Четверо из пяти вероятных вице-губернаторов (все, кроме Алсу Гайнутдиновой — Прим.ред.) работают в Севастополе с осени прошлого года

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    Автор: Дана Балан
    #севастополь #парламент #пономарев #кривов #гладков #базаров
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