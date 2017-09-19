Названы фамилии будущих вице-губернаторов Севастополя

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Севастополь, 19 сентября. Во вторник в ходе пленарного заседания закс Севастополя рассмотрит пять кандидатур на должность вице-губернаторов.

По информации пресс-службы парламента, кандидатами на должность вице-губернаторов Севастополя являются Владимир Базаров, Вячеслав Гладков, Юрий Кривов, Илья Пономарев и Алсу Гайнутдинова.

Все кандидаты выступили со своими докладами и материалами о том, как они смогли улучшить жизнь города за минувший год, сообщает ФедералПресс.

Четверо из пяти вероятных вице-губернаторов (все, кроме Алсу Гайнутдиновой — Прим.ред.) работают в Севастополе с осени прошлого года