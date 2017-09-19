Севастопольская полиция поймала вора-форточника

В Избранное

Севастополь, 19 сентября. Сотрудники севастопольской полиции задержали укравшего из квартиры ноутбук злоумышленника. Об этом сообщает во вторник пресс-служба севастопольского управления МВД России.

По данным ведомства, подозреваемый проник в квартиру через открытую форточку. Украденный ноутбук стражи порядка изъяли и вернули потерпевшей.

В настоящее время в отношении 36-летнего жителя Севастополя возбуждено уголовное дело.

Выясняются все обстоятельства и детали случившегося.

Ранее стало известно, что завсегдатай букмекерской конторы в Севастополе украл из заведения кассовый аппарат.