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Автомобиль на сумасшедшей скорости перевернулся в Севастополе
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    Автомобиль на сумасшедшей скорости перевернулся в Севастополе

    9:32  19 Сентября 2017
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    Автомобиль на сумасшедшей скорости перевернулся в Севастополе

    Севастополь, 19 сентября. В Севастополе автомобиль Volkswagen Jetta попал в дорожно-транспортное происшествие, вылетев на огромной скорости с проезжей части. Об этом во вторник сообщает управление МЧС России по городу. 

    По данным ведомства, в минувший понедельник в полицию поступило сообщение о том, что при выезде из населенного пункта Орловка на сумасшедшей скорости вылетел с дороги и опрокинулся Volkswagen Jetta.

    Автомобиль на сумасшедшей скорости перевернулся в Севастополе

    На место прибыли экстренные службы, которые приступили к ликвидации аварии. Водитель машины в результате ДТП вылетел из машины, его доставили в медицинское учреждение. 

    Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. 

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    Автор: Дана Балан
    #дтп #севастополь
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