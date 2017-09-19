Автомобиль на сумасшедшей скорости перевернулся в Севастополе

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Севастополь, 19 сентября. В Севастополе автомобиль Volkswagen Jetta попал в дорожно-транспортное происшествие, вылетев на огромной скорости с проезжей части. Об этом во вторник сообщает управление МЧС России по городу.

По данным ведомства, в минувший понедельник в полицию поступило сообщение о том, что при выезде из населенного пункта Орловка на сумасшедшей скорости вылетел с дороги и опрокинулся Volkswagen Jetta.

На место прибыли экстренные службы, которые приступили к ликвидации аварии. Водитель машины в результате ДТП вылетел из машины, его доставили в медицинское учреждение.

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.