Овсянников вступил в должность губернатора Севастополя

Севастополь, 18 сентября. Новый губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вступил в должность.

Ранее Овсянников руководил городом, являясь временно исполняющим обязанности губернатора. После проведения прямого голосования он получил поддержку 71% избирателей.

18 сентября прошла церемония вступления Овсянникова в должность главы города. На ней он подчеркнул, что считает Севастополь одним из важнейших городов России.

«Я в соответствии с уставом, с законами Российской Федерации принес присягу на верность интересам города, стал тем человеком, который обязан выполнить те обещания, те планы, которые я объявлял в течение последнего года», — констатировал он.