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Новый заказник «Караньский» создан в Севастополе
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    Новый заказник «Караньский» создан в Севастополе

    11:37  18 Сентября 2017
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    Новый заказник «Караньский» создан в Севастополе

    Севастополь, 18 сентября. Новая особо охраняемая природная зона — заказник «Караньский» — создан в Севастополе. Об этом говорится на сайте Года экологии в РФ. 

    Заповедник организовали с целью поддержания экологии, а также сохранения, восстановления и воспроизводства разнообразия редких и вымирающих видов флоры и фауны их среды обитания, передает РИА Новости.

    Новый заказник «Караньский» создан в Севастополе

    Получение статуса ООПТ (Особо охраняемые природные территории — Прим. ред.) предусматривает особый охранный режим, который включает в себя перечень запретов и ограничений в отношении хозяйственной деятельности, которая может нанести ущерб природе. 

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    Автор: Дана Балан
    #севастополь #заказник
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