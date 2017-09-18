Новый заказник «Караньский» создан в Севастополе

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Севастополь, 18 сентября. Новая особо охраняемая природная зона — заказник «Караньский» — создан в Севастополе. Об этом говорится на сайте Года экологии в РФ.

Заповедник организовали с целью поддержания экологии, а также сохранения, восстановления и воспроизводства разнообразия редких и вымирающих видов флоры и фауны их среды обитания, передает РИА Новости.

Получение статуса ООПТ (Особо охраняемые природные территории — Прим. ред.) предусматривает особый охранный режим, который включает в себя перечень запретов и ограничений в отношении хозяйственной деятельности, которая может нанести ущерб природе.