Любитель ставок украл из букмекерской конторы в Севастополе кассовый аппарат
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Севастополь, 18 сентября. Севастопольская полиция задержала злоумышленника, который украл кассовый аппарат из букмекерской конторы. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба управления МВД по Севастополю.
По данным ведомства, сотрудница букмекерской фирмы обратилась в полицию с заявлением о том, что завсегдатай заведения украл кассовый аппарат.
Ущерб составил 35 тысяч рублей.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали подозреваемого грабителя. Злоумышленником оказался 37-летний житель Севастополя.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде тюрьмы на срок до четырех лет.