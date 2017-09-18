Любитель ставок украл из букмекерской конторы в Севастополе кассовый аппарат

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Севастополь, 18 сентября. Севастопольская полиция задержала злоумышленника, который украл кассовый аппарат из букмекерской конторы. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба управления МВД по Севастополю.

По данным ведомства, сотрудница букмекерской фирмы обратилась в полицию с заявлением о том, что завсегдатай заведения украл кассовый аппарат.

Ущерб составил 35 тысяч рублей.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали подозреваемого грабителя. Злоумышленником оказался 37-летний житель Севастополя.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде тюрьмы на срок до четырех лет.