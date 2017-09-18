Жительница Севастополя зарезала пьяного сожителя

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Севастополь, 18 сентября. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Балаклавы, которую подозревают в убийстве.

Согласно данным следствия, 14 сентября в доме садового товарищества «Комбинат» пьяный мужчина устроил ссору с гражданской супругой, в результате подозреваемая взяла кухонный нож и зарезала им сожителя.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Накануне жительница Севастополя в результате конфликта нанесла серьезные ранения своему сожителю.