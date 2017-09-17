Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: главный путь снабжения ИГ в Дейр эз-Зоре отрезан при поддержке ВКС РФ
Происшествия
Турист из Ленобласти в шлепках сорвался с обрыва в Севастополе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Турист из Ленобласти в шлепках сорвался с обрыва в Севастополе

    9:53  17 Сентября 2017
    72

    Турист из Ленобласти в шлепках сорвался с обрыва в Севастополе

    Севастополь, 17 сентября. Житель Ленинградской области чуть не разбился, упав с четырехметрового оврага на диком пляже в Ушаковой балке в Севастополе.

    К счастью, мужчина выжил, но получил различные травмы, передает агентство SevastopolMedia.

    По имеющимся данным, житель Ленинградской области 1963 года рождения, поднимаясь по склону в шлепанцах, не удержался и упал с обрыва.

    Турист из Ленобласти в шлепках сорвался с обрыва в Севастополе

    В результате мужчина получил ссадины, гематомы и, возможно, черепно-мозговую травму.

    Аварийно-спасательная бригада достала мужчину и оказала первую медицинскую помощь, а затем доставила в больницу. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #севастополь #овраг
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 17795

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7726

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6169

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9442

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        36438
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Закончился первый этап российско-белорусских военных учений «Запад-2017»

        Закончился первый этап российско-белорусских военных учений «Запад-2017»

        7:42   17 Сентября 2017
        715
        Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе

        Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе

        7:01   17 Сентября 2017
        5626
        Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

        Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

        1:05   17 Сентября 2017
        980
        Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

        Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

        21:49   16 Сентября 2017
        2505