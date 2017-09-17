Турист из Ленобласти в шлепках сорвался с обрыва в Севастополе

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Севастополь, 17 сентября. Житель Ленинградской области чуть не разбился, упав с четырехметрового оврага на диком пляже в Ушаковой балке в Севастополе.

К счастью, мужчина выжил, но получил различные травмы, передает агентство SevastopolMedia.

По имеющимся данным, житель Ленинградской области 1963 года рождения, поднимаясь по склону в шлепанцах, не удержался и упал с обрыва.

В результате мужчина получил ссадины, гематомы и, возможно, черепно-мозговую травму.

Аварийно-спасательная бригада достала мужчину и оказала первую медицинскую помощь, а затем доставила в больницу.