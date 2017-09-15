Жильцов севастопольской многоэтажки эвакуировали из-за пожара в шахте лифта

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Севастополь, 15 сентября. Жильцов многоэтажки по улице Героев Бреста в Севастополе эвакуировали экстренные службы из-за задымления в шахте лифта, говорится в сообщении регионального МЧС РФ.

Возгорание произошло утром 14 сентября в шахте лифта в одной из многоэтажек Севастополя. Вследствие быстрого распространения едкого дыма по этажам жилого здания спасатели приняли решение эвакуировать людей. Всего из здания вывели 14 человек, сообщается, что никто не пострадал.

Согласно данным регионального спасательного ведомства, в шахте лифта горел мусор. После пожаротушения помещение сотрудники МЧС проветрили помещение.