На ремонт дорог в Севастополе дополнительно выделили 21 млрд рублей

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Севастополь, 15 сентября. Кабмин Севастополя дополнительно выделил 21 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог.

Как сообщают «Известия», таким образом госпрограмма «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» увеличена почти вдвое – до 45 млрд.

Кроме того, на два года, до 2022-го, увеличен срок действия программы. Большая часть из дополнительных 21 миллиардов, а именно почти 12 млрд – средства федерального бюджета, остальное – бюджет региональный.

Добавим, что по линии федерального центра будут профинансированы три новых участка дорог: трассы Камышовая бухта — Казачья бухта, реконструкция моста через суходол на ул. Дмитрия Ульянова и реконструкцию участка трассы Севастополь – Бахчисарай – Симферополь.