Двое подростков пропали без вести в Севастополе

В Избранное

Севастополь, 14 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Севастополя ведут поиски двух подростков. Об этом сообщает управление МВД города.

По данным ведомства, 17-летний Максим К. ушел из дома 12 сентября около 16.00 и не вернулся. На нем была красная майка и серые джинсы.

Также бесследно исчезла 16-летняя Яна К., которая ушла из дома в районе полудня 12 сентября и до настоящее времени не вернулась. Отмечается, что у девушки с собой был рюкзак с документами.

Полицейские разыскивают подростков, а также просят случайных свидетелей и очевидцев сообщить о возможном местонахождении детей.