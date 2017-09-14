Севастопольский суд признал виновным в мошенничестве экс-главу Инкермана

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Севастополь, 14 сентября. Севастопольский суд вынес приговор бывшему главе Инкермана, признав его виновным в мошенничестве. ОБ этом сегодня сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По данным ведомства, будучи главой Инкермана (2015 год — Прим.ред.) обвиняемый, используя служебные связи и положение, собирался присвоить 800 тыс. рублей. Сотрудники полиции взяли мошенника с поличным.

В результате его признали виновным по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество».

Суд в Севастополе назначил бывшему главе Инкермана наказание в виде двух лет тюрьмы, а также лишил права в течение трех лет занимать должности в государственных структурах, передает «Интерфакс».

Однако осужденного освободили от реального срока, потому что ему засчитали срок содержания под стражей и время нахождения под домашним арестом в ходе следствия и судебных заседаний.

Фамилия экс-главы Инкермана в материале пресс-релиза не уточняется.