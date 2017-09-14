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Севастопольский суд признал виновным в мошенничестве экс-главу Инкермана
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    Севастопольский суд признал виновным в мошенничестве экс-главу Инкермана

    11:30  14 Сентября 2017
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    Севастопольский суд признал виновным в мошенничестве экс-главу Инкермана

    Севастополь, 14 сентября. Севастопольский суд вынес приговор бывшему главе Инкермана, признав его виновным в мошенничестве. ОБ этом сегодня сообщает пресс-служба прокуратуры города.

    По данным ведомства, будучи главой Инкермана (2015 год — Прим.ред.) обвиняемый, используя служебные связи и положение, собирался присвоить 800 тыс. рублей. Сотрудники полиции взяли мошенника с поличным.

    В результате его признали виновным по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество».

    Суд в Севастополе назначил бывшему главе Инкермана наказание в виде двух лет тюрьмы, а также лишил права в течение трех лет занимать должности в государственных структурах, передает «Интерфакс»

    Севастопольский суд признал виновным в мошенничестве экс-главу Инкермана

    Однако осужденного освободили от реального срока, потому что ему засчитали срок содержания под стражей и время нахождения под домашним арестом в ходе следствия и судебных заседаний.

    Фамилия экс-главы Инкермана в материале пресс-релиза не уточняется. 

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    Автор: Дана Балан
    #суд #севастополь #инкерман
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