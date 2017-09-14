Кольцевые развязки благоустроят в Севастополе

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Севастополь, 14 сентября. Новые клумбы на кольцевых развязках появятся в Севастополе весной 2018 года. Власти города начали работы по благоустройству центральных клумб и территорий, прилегающих к проезжей части.

По словам заместителя губернатора Владимира Базарова, на Свято-Никольской площади появилась новая развязка, где организовано кольцевое движение, а также в полной мере заменены контактные линии для городского электротранспорта.

Поэтому, отметил он, рядом должен быть не пустырь, а красивые и ухоженные клумбы.

В настоящее время идут работы по проектированию четырех крупнейших клумб на развязках Свято-Никольской площади, Античном проспекте, площади 50-летия СССР, а а также Фиолентовском шоссе.

В общей сложности на благоустройство территорий выделено 2 млн рублей.