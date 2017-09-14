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Кольцевые развязки благоустроят в Севастополе
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    Кольцевые развязки благоустроят в Севастополе

    9:53  14 Сентября 2017
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    Кольцевые развязки благоустроят в Севастополе

    Севастополь, 14 сентября. Новые клумбы на кольцевых развязках появятся в Севастополе весной 2018 года. Власти города начали работы по благоустройству центральных клумб и территорий, прилегающих к проезжей части.

    По словам заместителя губернатора Владимира Базарова, на Свято-Никольской площади появилась новая развязка, где организовано кольцевое движение, а также в полной мере заменены контактные линии для городского электротранспорта.

    Поэтому, отметил он, рядом должен быть не пустырь, а красивые и ухоженные клумбы.

    Кольцевые развязки благоустроят в Севастополе

    В настоящее время идут работы по проектированию четырех крупнейших клумб на развязках Свято-Никольской площади, Античном проспекте, площади 50-летия СССР, а а также Фиолентовском шоссе. 

    В общей сложности на благоустройство территорий выделено 2 млн рублей. 

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    Автор: Дана Балан
    #севастополь #клумбы
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