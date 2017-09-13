Жительница Севастополя изрезала ножом своего сожителя

В Избранное

Севастополь, 13 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Севастополя, подозреваемую в нанесении серьезных телесных повреждений сожителю. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по городу.

По данным регионального ведомства, накануне в полицию поступило сообщение о том, что 40-летний мужчина доставлен в севастопольскую больницу с ножевыми ранениями.

По подозрению в нанесении ранений задержана 37-летняя сожительница пострадавшего. По словам женщины, между ними возникла ссора, которая переросла в драку. В результате она нанесла мужчине удары ножом.

В настоящее время в отношении нападавшей возбуждено уголовное дело.